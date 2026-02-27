CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası 15 Mayıs'a ertelendi

CHP kurultay davasında yeni gelişme...

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması, 23 Şubat'ta görülmüştü.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 12 kişinin yargılanmasına devam edildi.

KURULTAY DAVASININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

CHP 38'inci Olağan Kurultay’ına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 1 Nisan 2026’ya ertelenmişti.

Öte yandan savcı, İBB soruşturmalarıyla kurultay davasının birleştirilmesini talep etti.

YENİ KARAR ÇIKTI

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası, 15 Mayıs'a ertelendi.

Gürsel Tekin'in görevine devam edeceği bildirildi.