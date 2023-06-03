CHP'nin yeni Meclis Grup Yönetimi belli oldu CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 saat sürdü. Toplantının ardından CHP'nin yeni Meclis yönetimi de belli oldu. Yönetimde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye seçim atmosferini tamamladı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden yenilgi ile çıkan CHP’de değişim vurgusu ve kurultay çağrıları gölgesinde kritik toplantı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına defalarca kez kapıyı kapatırken ismi öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşmeler sürüyor.

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandılar

CHP Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi.

Kurultay süreci ele alındı

Toplantının açılışında Kılıçdaroğlu, konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda seçim sonuçları ve kurultay sürecinin ele alındığı öğrenildi.

Toplantıda 38'inci Olağan Kurultay takviminin başlatılması kararı alındı.

Kongre takvimi ile ilgili yeni MYK çalışma başlatacak.

Toplantı 5 saat sürdü

CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 saat sürdü.

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu.

Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu

Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.

Gökhan Günaydın, İmamoğlu kontenjanından girdi

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması için parti tabanından destek gelirken Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için İmamoğlu'na MYK başta olmak üzere Meclis Grup Başkanvekilliği görevi için kontenjan ayırdı.

Açıklanan yeni yönetimde CHP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Gökhan Günaydın'ın Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlığı dikkat çekti.