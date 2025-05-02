CHP'ye bantlı gönderme yapan Metin Yıldız'dan kendisini eleştirenlere sert tepki

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Adı şaibeli kurultay, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla anılan CHP, gündemden düşmüyor..

İl ve ilçe belediyelerinde ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk skandallarının en büyüğü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ortaya çıktı.

İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda isim tutuklandı..

KAMERALARI BANTLADILAR

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıktı.

Yapılan görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu, korumaları aracılığıyla ise kameralara bant yapıştırdı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇORBA AÇIKLAMASI

İmamoğlu'nun "bant" olayını aklamaya çalışan Özgür Özel'in yaptığı açıklama ise gündem oldu..

Özel, şu açıklamayı yapmıştı:

Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. ‘Bu niye bantlı?’ diyorum. ‘Öyle olması gerekir efendim’ diyor, ‘Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya.



Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.’ Dedim, ‘Peki.’ Aldıkları eğitimin gereği o.

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METİN YILDIZ ÖZEL'İN ÇORBA AÇIKLAMASINI TİYE ALDI

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla yıldızı parlayan Metin Yıldız, İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında kamera bantlama olayını "çorba" örneğiyle aklamaya çalışan CHP Lideri Özel'i, çektiği video ile tiye aldı.

Ancak bu durum, muhalefeti rahatsız etti..

KENDİSİNİ LİNÇ EDENLERE SERT TEPKİ

Oyuncu, sosyal medyada sert eleştirileri ve hakaretlerin hedefi oldu..

"ADAM OLUN ÖNERİRİM"

Kendisini linç edenlere sert tepki veren oyuncu Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Hükümet Politik Mizaha karşı

Kahrolsun bu anlayış diyenler

Levent Kırca yıllarca Hükümet demedi

Muhalefet demedi

İçinden geçti mizahın

Onu özleyenler

Toplaşmışlar

Yaptığım Politik Mizaha

Küfreder olmuşlar

Neşet Ertaş dinleyin

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