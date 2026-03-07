CNN International'ın Kürt haritası tepki çekti: İletişim Başkanlığı'ndan sert eleştiri

CNN International'ın Erbil, Irak'tan yayınladığı canlı yayında kullandığı harita ve editoryal yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Yayında yer alan haritada, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ı kapsayan Kürt nüfusun yoğun yaşadığı bölgeler kırmızı renkle işaretlenerek 'Kürt nüfusun yaşadığı alan' olarak etiketlendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), İran'a Kürt güçleri gönderme iddialarını 'tamamen asılsız' olarak nitelendirdiği resmi açıklamasına dayanıyor.

IKBY yetkilileri, son günlerde ABD'nin İranlı Kürt muhalif grupları silahlandırarak İran içinde ayaklanma başlatma veya yeni bir cephe açma planı yaptığı yönündeki haberlere yanıt vermişti.

"TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞİ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ GÖZ ARDI ETMEKTEDİR"

İletişim Başkanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CNN International tarafından yayımlanan sözde harita ve editoryal yaklaşım, Türkiye’ye ve bölgenin toplumsal gerçekliğine ilişkin yanıltıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür tasvirler, bölgedeki toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürünü göz ardı etmekte; kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek nitelik taşımaktadır."

"GÖSTERİLEN HARİTA, BÖLGEYE İLİŞKİN YANILTICI BİR TASVİR SUNMAKTADIR"

Başkanlık, yayının bölgedeki etnik yapıyı tek taraflı ve abartılı şekilde vurgulayarak ayrılıkçı algılara zemin hazırladığını savundu.

Bu tür haritaların, PKK/PYD gibi örgütlerin propaganda materyallerinde de sıkça kullanıldığına dikkat çekildi.