Cübbeli Ahmet'ten Atatürk fetvası

Cübbeli Ahmet, "Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, onun aleyhine konuşulmaz, konuşmak caiz değil" cevabını verdi.

Habertürk TV’de Eren Eğilmez’in sunduğu 'Gerçek Fikri Ne' adlı programda gündem, ‘Cemaatler ve Tarikatlar’ tartışmasıydı.

Programda konuk Ersan Şen, ‘Cemaatler ve Tarikatlar’ konu başlığının tartışıldığı bölümde telefonla bağlanan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, "Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"ATATÜRK ALEYHİNDE KONUŞMAK CAİZ DEĞİL"

"Yahu kaç kere anlattık." diye söze giren Ünlü, Atatürk'ü eleştirmenin caiz olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Mustafa Kemal Atatürk, bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz.

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"BU DEVLETE BAĞLIYIZ"

Bu devlete bağlıyız. Mahmut Efendi’den de böyle duyduk. Biz darül harpçi değiliz. 'Cuma kılınmaz' demeyiz. Bizim devlete bakış açımız; devlet var olsun. Biz bu devlet olmasa Suriye’den de Irak’tan da Yemen’den de Somali’den de beter oluruz. Ne namaz kalır ne abdest kalır ne namus kalır ne ırz kalır."