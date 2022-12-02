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    Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri

    Bir cuma gününe daha ulaşan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirebilmek için camilerin yolunu tutacak. Peki, 2 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte illere göre cuma saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:07
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    Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri

    "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak bilinen cuma günü, bu hafta 2 Aralık'a denk geldi.

    Camide namaz kılacak olan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini sorguluyor.

    Bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.

    Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...

    2 Aralık 2022 cuma namazı saatleri

    • ADANA CUMA SAATİ: 12:33
    • ANTALYA CUMA SAATİ: 12:51
    • ANKARA CUMA SAATİ: 12:43
    • BURSA CUMA SAATİ: 12:58
    • BOLU CUMA SAATİ: 12:48
    • ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:09
    • ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 12:52
    • GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:25
    • İSTANBUL CUMA SAATİ: 12:58
    • İZMİR CUMA SAATİ: 13:06
    • KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:39
    • KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:32
    • KONYA CUMA SAATİ: 12:44
    • MERSİN CUMA SAATİ: 12:36
    • RİZE CUMA SAATİ: 12:12
    • SAKARYA CUMA SAATİ: 12:53
    • SİVAS CUMA SAATİ: 12:26
    • TRABZON CUMA SAATİ: 12:15
    • VAN CUMA SAATİ: 12:01
    • ZONGULDAK CUMA SAATİ: 12:47

    Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri #1

    Diyanet cuma namazı vakitleri sorgulama

     


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