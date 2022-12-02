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- Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri
Bir cuma gününe daha ulaşan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirebilmek için camilerin yolunu tutacak. Peki, 2 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte illere göre cuma saatleri...
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 09:06
- Güncelleme : 02.12.2022 - 09:07
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak bilinen cuma günü, bu hafta 2 Aralık'a denk geldi.
Camide namaz kılacak olan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini sorguluyor.
Bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.
Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...
2 Aralık 2022 cuma namazı saatleri
- ADANA CUMA SAATİ: 12:33
- ANTALYA CUMA SAATİ: 12:51
- ANKARA CUMA SAATİ: 12:43
- BURSA CUMA SAATİ: 12:58
- BOLU CUMA SAATİ: 12:48
- ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:09
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 12:52
- GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:25
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 12:58
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:06
- KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:39
- KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:32
- KONYA CUMA SAATİ: 12:44
- MERSİN CUMA SAATİ: 12:36
- RİZE CUMA SAATİ: 12:12
- SAKARYA CUMA SAATİ: 12:53
- SİVAS CUMA SAATİ: 12:26
- TRABZON CUMA SAATİ: 12:15
- VAN CUMA SAATİ: 12:01
- ZONGULDAK CUMA SAATİ: 12:47
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