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Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? 2 Aralık 2022 il il cuma namazı saatleri

Bir cuma gününe daha ulaşan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirebilmek için camilerin yolunu tutacak. Peki, 2 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte illere göre cuma saatleri...