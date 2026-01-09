Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Programı'nda konuşuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 12. Necip Fazıl Ödülleri programı düzenleniyor.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Kültür ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, sevgili gençler, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbullumuzda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu yıl "Sonsuzun Fethine Çık teması" ile 12’incisi düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinin bilim, sanat, kültür sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek’in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"NECİP FAZIL BÜYÜK BİR DAVA ADAMIDIR"

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.

2014’ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleri ile buluşturduğumuz Necip Fazıl ödülleri, sanat ve düşünce dünyamızda önemli bir yeri vardır. Bu ödüller, 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Türkiye’nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran al gülüm ver gülüm anlayışının kırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

"BU ÖDÜLLER KÜLTÜR SANAT HAVZASINI ÇORAKLAŞTIRAN AL GÜLÜM VER GÜLÜM ANLAYIŞINI KIRDI"

Ödül sahiplerinin birbirinden kıymetli eserleri, medeniyetimizi yeni ürünlerle yeni çiçeklerle süslüyor. Bu eserler, yeni nesillerin ve genç kalemlerin sıhhatli kültür sanat ikliminde yaşamasına neden oluyor. İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme ile birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etki altına alıyor.

"ÇOK MÜHİM BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYORSUNUZ"

Dijital tekno kültürün pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl ödüllerini bu bakımdan kıymetli buluyorum. Sizler üstadın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz.

Allah hepinizden razı olsun. Ödül alanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Son derece titiz bir değerlerime yapan jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir.

