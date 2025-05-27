Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

27 Mayıs, demokrasi ve kalkınma atılımlarının tam anlamıyla kesintiye uğratılmasıdır. 27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir.

Demokrat Parti döneminde önemli hizmetler gerçekleştirildi, tarihimize yönelik faşizan uygulamalar kaldırılmıştır. 15 Temmuz'da milli irade destanı yazıldı. 27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi, 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere kapattı.

Darbe anayasası utancına son vereceğiz.Yeni anayasa için ortak bir zemin de buluşmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa için 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik.

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