Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda konuşuyor

AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı gerçekleştiriliyor.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Aziz milletim, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla, minnetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan, sizlerin vasıtasıyla Lefkoşa’dan Taşkent’e, Bakü’den Aşkabat’a, Bişkek’ten Astana ve Budapeşte’ye en içten selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Töreni'nde sizler birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara versile olmasını diliyorum. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, gerek Vizyon Belgesi gerekse bu anlamlı program dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum.

"TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü Kutlu Olsun diyorum.

Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil bütün Türk dünyası için zorluklarla çilelerle işgallerle geçti. Kültür coğrafyamızın birçok bölgesinde o toprakların kadim kimlikleri, dilleri ve inanç değerleri yasaklandı; halklar parçalandı. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık.

Türklerin birbiriyle kucaklaşması için tüm yollar denendi. Tabi burada şunun da ifade edilmesi gerekir Türk dünyasının varlığından bahsetmek 1940'ların tek parti döneminde de ülkemizde yasaklanmıştı.

"BORALTAN FACİASI CHP'NİN TÜRKİYE TARİHİNE GEÇMİŞ KARA LEKESİDİR"

Türk var demek suç sayılıyor yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu. Bakın, sadece bununla da kalmadılar. Türkiye’ye sığınan Azerbaycan Türklerini, Boraltan Köprüsü’nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim ettiler; tarihe Boraltan Faciası olarak geçen bir utanç lekesini bulaştırdılar.

Boraltan Faciası, CHP’nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan Faciası, hem milletimizin hem de Azerbaycan Türklerinin zihin ve gönül dünyasında, iyileşmesi uzun yıllar alan derin yaralar açmıştır.

"CHP TÜRK DÜNYASINA YANLIŞ PENCEREDEN BAKMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir.

Yeni Genel Başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekilerlik üzerinden aklamaya çalışması daha ileri giderek CHP ile Baas Rejimi arasında özdeşlik kurması bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir.

"TÜRKİYE'Yİ AZERBAYCAN'A DESTEK VERMEKLE SUÇLADILAR"

Karabağ’ın 44 gün süren Vatan Muharebesi’nde bunu bir kez daha gördük. Ülkemizin düşmanlarının servis ettiği söylentiler üzerinden dikkatinizi çekiyorum Türkiye’yi Azerbaycan’a destek vermekle suçladılar.

Hatırlayın; CHP’nin dış politikasını yöneten isim çıktı ve aynen şunu söyledi: “Maalesef gelen haberlerde Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor.”

Tıpkı 1945 yılında Boraltan Faciası’nda olduğu gibi, Karabağ’ın azatlık mücadelesinde de yanlış yaptılar; milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar.

"CHP BUDUR, BAŞKA BİR ŞEY BEKLEMEYİN"

Bakın, sadece Karabağ’da değil; ondan önce Suriye İhtilafı’nda da aynı basiretsizliğe, aynı vicdansızlığa şahit olduk. Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken, CHP’nin devrik genel başkanı grup kürsüsünden şunları söylüyordu:

“Bayır Bucak’tan söz ediyorlar. Ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı. Hâlâ dünyadan haberleri yok bunların.”

Ya bu CHP bu… Başka bir şey beklemeyin. Evet, son yıllarda yaşadığımız iki önemli meselede de CHP’nin tavrı işte bu olmuştur.

Alevi canlarımızla ilgili olarak partimize yönelik ortaya atılan iftiralar ise bühtandan öte, apaçık bir provokasyondur; 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte, Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz.

"80'LERE KADAR SINIRLARIMIZ DIŞINDAKİ TÜRKLERLE YETERİNCE İLGİLENİLMEDİ"

Değerli kardeşlerim, çok değerli misafirler; Türkiye’yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, hatta bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar, maalesef bu büyük ülkeyi yıllarca içine kapatmış, yalnız hâle getirmiştir.

1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar, 1980’lerde Jivkov’un asimilasyon dayatmalarına varıncaya dek, sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmemiştir. Bakınız, bu ilgisizliğe son veren 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal olmuştur.

1990’ların hemen başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken, kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. 1992 senesinde, Türkiye’nin girişimleriyle Türk dili konuşan ülkeler arasında Devlet Başkanları Zirveleri düzenlenmeye başlanmıştır.

"KARDEŞLİK İKLİMİNİ SON 23 YILDIR ATTIĞIMIZ ADIMLARLA GELİŞTİRİYORUZ"

Merhum Turgut Özal’ın şu sözü son derece anlamlıdır: “Türkiye’nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk’ün ve Türkiye’nin asrı olacaktır.” Merhum Özal’dan sonra, rahmetli Demirel de Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir.

Elbette ülkemizde bu mücadelenin bayraktarlığını, son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır. Bu vesileyle, Türkiye’nin Türk dünyasıyla kucaklaşması için kalemiyle ve kelamıyla gayret gösteren herkesi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Onların özlemini çektiği birlikteliği, dayanışmayı ve kardeşlik iklimini; son 23 yıldır attığımız adımlarla biz gerçeğe dönüştürüyoruz.

İsmail Gaspıralı’nın işaret ettiği “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarına uygun şekilde, Türk devletleriyle iş birliğimizi her alanda güçlendiriyoruz. 2009 yılında, 9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nde Türk Konseyi’nin kuruluşuna dair Nahçıvan Anlaşması imzalanmıştır.

