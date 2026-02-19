Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı Kapanış Töreni İstanbul’da gerçekleştirildi

İstanbul, I. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Program İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve Yenilik Bakanlığı, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ve Özbek Kadın Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenendi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen oturumlar, kapanış ve vizyon konuşmaları oturumunun ardından sona erdi.

“Türkiye’de ve Özbekistan’da Ailenin Güçlendirilmesi Temelli Devlet Politikaları” temasıyla düzenlenen konferansın kapanış toplantısına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Necip Şimşek, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, Buhara Teknik Üniversitesi Rektörü Sadoqat Sıddıqova, Özbek Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Ozoda İslomova ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

“AİLE, TOPLUMUN İSTİKRARIDIR”

Kapanış konuşmasında KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iki gün boyunca yapılan oturumların aile meselesinin çok boyutlu ve stratejik niteliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bayraktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İki gün boyunca burada aileyi konuştuk. Farklı disiplinlerden akademisyenlerle aile konusunu etraflıca ele aldık. Ortaya çıkan tablo, aileyi güçlendirme konusundaki kararlılığımızın ne denli sağlam ve samimi olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.

Ailenin yalnızca sosyal politikaların bir başlığı olmadığını vurgulayan Bayraktar, “Aile, toplumun istikrarıdır. Aile, kuşakları birbirine bağlayan en temel bağdır. Değerlerin korunduğu ve taşındığı, kimliğin şekillendiği yer ailedir.” dedi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü tarihî ve kültürel bağlara dikkat çeken Bayraktar, aileyi güçlendirmeye yönelik her ortak adımın iki ülkenin toplumsal istikrarına ve kuşakların geleceğine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

“KADININ GÜÇLENMESİ İLE AİLENİN GÜÇLENMESİ BİRBİRİNİ TAMAMLAR”

KADEM’in 13 yıldır kadın hakları alanında çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Bayraktar, kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesinin birbirine rakip değil de birbirini tamamlayan iki süreç olduğunu vurguladı.

Kadının fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak güvende olmadığı bir yapının sağlıklı bir aile üretmesi mümkün değildir. Şiddetsiz ve güvenli bir aile ortamı, toplumun en güçlü dayanağıdır.

Bayraktar, KADEM’in eğitim, istihdam, liderlik, girişimcilik ve kooperatifçilik alanlarındaki çalışmalarıyla ailelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığına katkı sunduğunu; Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla da hukuki ve psikososyal destek sağladığını belirtti.

ORTAK YOL HARİTASI VE AKADEMİK ÇIKTILAR

Konferans boyunca eğitim ve değerler ilişkisi, aile içi iletişim, evlilik öncesi ve sonrası destek modelleri, psikososyal danışmanlık mekanizmaları, hukuki düzenlemeler, dijitalleşmenin aileye etkileri, medya temsilleri, kuşaklar arası dayanışma ve yaşlılık politikaları gibi başlıklar ele alındı.

Bayraktar, yapılan değerlendirmelerin ortak, sürdürülebilir ve somut bir yol haritasının oluşmasına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası iş birliklerini artırmaya, iyi uygulama modellerini paylaşmaya ve ortak değerler etrafında buluşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Türkiye’nin aile odaklı sosyal politikalar konusundaki kararlılığını vurgulayarak, uluslararası iş birliklerinin politika geliştirme süreçlerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay konuşmasında modern yaşamın teknoloji ve maddiyat merkezli dönüşümünün aile yapısını doğrudan etkilediğini belirterek aileyi yalnızca bireysel değil insanlığın ortak meselesi olarak değerlendirdi.

Bilimsel çalışmaların hayatla buluşmadığı sürece yeterli olmayacağını vurgulayan Kuralay, akademik bilginin toplum ve aile yaşamına uygulanması gerektiğini ifade etti. Yalnızlaşma, göç ve savaş gibi küresel gelişmelerin aileyi zayıflattığını dile getiren Kuralay, çözümün medeniyet birikimi ile bilimsel yaklaşımın birlikte yürütülmesinde olduğunu belirtti.

Kapanış programında, konferans sürecine katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edilerek, Türkiye ile Özbekistan arasında aile politikaları alanındaki iş birliğinin daha kapsamlı projeler ve bilimsel çalışmalarla devam edeceği mesajı verildi.

I. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı, iki ülke arasında aile politikaları alanında kalıcı bir akademik ve kurumsal iş birliği zemini oluşturma hedefiyle tamamlandı.