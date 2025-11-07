Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, X üzerinden ziyaretin detaylarını da açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şahbaz Şerif ile de görüşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Duran'ın açıklamasının detayları şöyle;

BAKÜ'DE DÜZENLENECEK TÖRENE KATILACAK

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir.

ALİYEV VE ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."