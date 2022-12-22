Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yatırımla istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye taşımakta kararlıyız" dedi.

Kar, heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı sürücülerin sıkıntılar yaşadığı Bitlis-Diyarbakır karayolunda 3 yıl önce yapımına başlanan viyadük, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açıldı.

Yüksek rakımlı dağ silsilesi ile çok sayıda virajın bulunduğu bölgede itme sürme tekniğiyle inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadükle sürücüler ve yolculara, standardı yüksek yolda güvenli seyahat imkânı sunuldu.

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yüksekliği 54, açıklıkları 90 metre olan 12 ayak bulunuyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla açıldı.

Açılış töreninden konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yapmak üzere canlı bağlantıyla birlikte olduğumuz 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü ile 2 bin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu projenin, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü açılışına katıldı VİDEO



" Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz"

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözüyoruz"

"Bitlis’in kuzey-güney istikametindeki ulaşımını sağlayan kanyonun 45,5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamlamıştık.Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözüyoruz. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak şekilde hizmete sunacağız.





"Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırdık"

Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu’nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik seviyeye bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de kaldırıyoruz.





"Bitlis’in gündemi de artık yükselen refah etrafında şekillenecektir"

Türkiye’nin gündemi gibi Bitlis’in gündemi de artık gelişen üretim ve yükselen refah etrafında şekillenecektir. Her ne kadar birileri sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir. Milletimiz yaşadığı kayıpları ve sefaleti asla unutmayacak, terör yandaşlarına geçit vermeyecektir."



