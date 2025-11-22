Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden inşasına gecikmeden başlanmalıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında ikinci oturuma katılarak açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırımı ve devam eden ateşkes sürecini bir kez daha gündeme taşıdı.

Gazze'nin yeniden inşaasında Türkiye'nin görev almaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"ATEŞKESİN DEVAMI TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ"

Değerli dostlarım, Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir.



Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yolaştığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür.

"YENİDEN İNŞA FAALİYETLERİ GECİKMEKSİZİN BAŞLAMALI"

Gazze'de maalesef sadece üst yapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bine aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür.



Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır.

