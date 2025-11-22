Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden inşasına gecikmeden başlanmalıdır

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden inşasına acilen başlanması gerektiğini belirtti.
- Gazze'deki soykırım ve ateşkes sürecine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin yeniden inşada yer almaya hazır olduğunu ifade etti.
- Erdoğan, uluslararası topluma bu konuya duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Zirve kapsamında ikinci oturuma katılarak açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırımı ve devam eden ateşkes sürecini bir kez daha gündeme taşıdı.
Gazze'nin yeniden inşaasında Türkiye'nin görev almaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
"ATEŞKESİN DEVAMI TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ"
Değerli dostlarım, Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir.
Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yolaştığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür.
"YENİDEN İNŞA FAALİYETLERİ GECİKMEKSİZİN BAŞLAMALI"
Gazze'de maalesef sadece üst yapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bine aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür.
Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN YENİ BİR SİSTEM ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Ayrıca, Güney Afrika Dönem Başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. G20 olarak gıda güvenliğini tesis etme noktasındaki çabalarımızı, önümüzdeki dönemde artırmamızın çok isabetli olacağına gönülden inanıyoruz.
Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Bilhassa, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.