Sözünde durmadı! Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaşıp dua etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomenin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim" diyen Subaşı daha sonraki açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"KADERİ YAŞIYORUZ"

"Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak.

"ARTIK BİKİNİLİ FOTOĞRAF YOK"

Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz"

BİKİNİLİ FOTOĞRAF GELDİ

Sık sık dua paylaşan Subaşı daha fazla dayanamadı ve siyah beyaz bikinili pozlarını yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına düştüğü şu not da dikkat çekti:

"VE KALBİM"

"Duaların merhametle kabul olsun. Senin için yazılmış olan, en güzel haliyle sana ulaşsın. Ve kalbin, kendisinden daha büyük bir gücün desteğini her zaman hissetsin.

"RAMAZAN"

Sözünde durmayan Subaşı yine sosyal medyada adından söz ettirdi . Ünlü isme "Ramazan'da paylaşmasaydın bari" yorumları aldı.