Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliği gürül gürül yatağında akıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği gençlerle iftar programında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'KYK Öğrencileri, Sporcular ve Gençlerle İftar' programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, "Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda ramazanın zengin, manevi atmosferi bu yıl maşallah bir başka yaşanıyor. İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor. Yaralar el birliğiyle sarılırken ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılıyor. Bu çalışmaların birçoğunda hamdolsun gençlerimiz öncü rol oynuyor. Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı bu mübarek günleri gençlerimizin çok farklı şekilde ruhuna ve manasına uygun şekilde idrak ettiklerini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

'GİRDİĞİMİZ HER ZORLU MÜCADELEDE YANIMIZDA GENÇLER VARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürüdüğünü vurgulayarak, "Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem verdim, değer verdim. Açıkçası bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Siz gençlerimizin coşkusu, enerjisi, dinamizmi ve samimi desteği siyasi mücadelemizin her döneminde en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Tüm imkansızlıklara rağmen kazandığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanımızda en çok gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı, Pınarhisar Cezaevine girerken bizi yolcu eden insan selinin arasında en çok gençler vardı. 14 Ağustos 2001'de milletin umudu olarak AK Parti’mizi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı. 3 Kasım 2002'den itibaren sadece seçimlerde değil, girdiğimiz her zorlu mücadelede de yanımızda hep gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte açtık. Nice badireleri birlikte atlattık. Nice saldırıları birlikte püskürttük. Nice hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük. Ekonomiden, ticarete, turizmden, spora, eğitimden, hak ve özgürlüklere, Türkiye'ye tarihinin en büyük atılımlarını sizlerle birlikte yaşattık. Kalp kalbe verdik. Tek yürek, tek bilek olduk ve Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte işte bu günlere getirdik. Şahsım için bu anlamlı günde bize yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda geride şanla, şerefle ve eserle hizmet olduğu müstesna bir mirası önümüzde ise ülkemizin parlak yarınlarını görüyor, Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini görüyor ve Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizde parlayan umut ışıkları gücümüzü ve şevkimizi artırıyor. Hep söylediğim gibi bizim tek bir gayemiz var, o da 'baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer', geride hayırla, şükranla yad edilecek eserler bırakabilmek. Siz gençlerimizin huzurla, güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya, Rabbim imkan verdikçe milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya inşallah devam edeceğiz.

'ÜLKEMİZDE TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR'

Türkiye'nin son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinden turizme, eğitimden ticarete, sağlıktan teknolojiye hemen her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Ülkemiz maziden aldığı ilham ve cesaretle, istikbalini inşa ediyor. Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında ekonomik olarak ilerlemesinde daha müreffeh, daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençlerimiz çok önemli paya sahip. İHA ve SİHA'lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan büyük teknoloji girişimlerine ülkemizin elde ettiği her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, genç araştırmacıların, girişimcilerin alın teri var. Savunma sanayimizdeki 3 bin 500'ü aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken gençlerle mülaki oldukça inanın göğsüm kabarıyor. Aynı şekilde sporun farklı dallarında bayrağımızı gururla göndere çektiren, İstiklal Marşı’mızı tüm dünyada gururla dinleten bu ülkenin gençleri, TEKNOFEST gençliği; azmini, inancını ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü, kirli kampanyalara rağmen inşallah gürül gürül yatağında akıyor. Biz de enerji ve potansiyelimizi en üst seviyede kullanabilmeniz için daima siz gençlerin destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

'HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIK'

Erdoğan, gençlik merkezlerinin sayısını ülke geneline yaygınlaştırdıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde gençlik merkezlerimizin sayısı 9'du. Bugün bu sayı 570'e ulaştı. Yükseköğretimde 132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık 875'e yükselttik. 1 milyon yatak kapasitesine sahip konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Genç arkadaşlarımızın siyasette ve ülkenin kaderine yön veren karar alma mekanizmalarında hak ettikleri şekilde temsil edilmesi için seçilme yaşını önce 30'dan 25', ardından 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Toplam spor tesisi sayımız bin 575'ten bugün 4 bin 562'ye yükseldi. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımını özellikle teşvik ettik ve milli takımlardaki kadın sporcu oranını yüzde 45'in üzerine çıkardık. Yani eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya sizin önünüzü açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Bu vesileyle farklı branşlarda ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağımız olan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SİZE EMANET EDİLEN TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKARMANIZI İSTİRHAM EDİYORUM'

Gençlerin hem geleceğin tohumu hem de yarınların teminatı olduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi:

Siz, bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni Türkiye büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda çok önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere geleceksiniz. İnanıyorum ki her biriniz aşkla, heyecanla, tutkuyla cennet vatanımıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız. Türkiye'nin gençleri olarak birlik içinde sevgiyle, kardeşlikle, muhabbetle, dostlukla bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz her biriniz bu milletin öz ve öz evlatlarısınız. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, muamelesi parya muamelesi yapamaz. Hiç kimse kendi topraklarınızda kendi öz yurdunuzda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz. Eski Türkiye'nin imtiyazlılarının çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Siyasette tek sermayesi felaket tellallığı olan kifayetsizlerin hayallerinizle aranıza girmesine lütfen izin vermeyin. Her birinizden ülkenize, milletinize, aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden çok çetin mücadeleler neticesinde elde ettiğimiz ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup kollamanızı rica ediyorum. Sizden, size emanet edilen Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı özellikle istirham ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş günü dolayısıyla telefon açarak, mesaj yayınlayarak, çiçek göndererek veya bizzat ziyaret ederek kutlayan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ederek, "Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi partilerimizin genel başkanlarına, milletvekillerimize, partimizin fedakar ve vefalı mensuplarına, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve bilhassa dualarını bizden esirgemeyen tüm vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.