Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul programı kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne gitti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap etti.

Gençlerle bir araya geldi

Kitap ve okumanın önemine vurgu yaparken ülke genelinde kitap ve kütüphane sayılarının artırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından gençlerle bir araya geldi.



















