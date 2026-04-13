Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ideathon Ödül Töreni'ne katıldı

AK Parti, ilk kez Ideathon Yarışması düzenledi.

AK Parti bünyesinde ilk kez düzenlenen Ideathon yarışması, ocak ayında başlatıldı.

Tüm kadın kollarına üye olan isimlerin başvurduğu program; toplumsal meselelere uygulanabilir, yenilikçi ve etki odaklı politikalar geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

"AİLEYİ GÜÇLENDİREN POLİTİKALAR"

Programın teması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Bağımsızlık Yılı" ilanı ile "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu çerçevesinde "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" olarak belirlendi.

Türkiye'nin 81 ilinden 1302 kişinin oluşturduğu 264 takımın başvurduğu programda katılımcıların yüzde 21,4'ünü 18-30 yaş grubu, yüzde 16'sını ise 50 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.

ÇALIŞMALAR AYLAR SÜRDÜ

Aylar süren çalışmaların ardından katılımcılar; sosyal, psikolojik, dijital ve yapısal bağımlılıklara yönelik politika önerileri geliştirdi.

Çeyrek final değerlendirmesi sonucunda 45 takım ve 181 katılımcı yarı finale yükseldi, bu takımlardan 15'i yarı final değerlendirmelerinde başarı sağlayarak hazırladıkları politika önerileriyle final aşamasına ulaştı.

PROGRAMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Ideathon final programı, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.