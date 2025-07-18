Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 yeni camimizi Peygamber ocağına kazandırdık

Türkiye, askeri eğitimde sadece teknoloji ve stratejiyle değil, maneviyatla da güçlenmeye devam ediyor.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki yerleşkelere inşa edilen 9 yeni caminin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cuma namazının ardından İstanbul’da gerçekleştirildi.

4 CAMİ BİRDEN HİZMETE AÇILDI

Hava Harp Okulları’ndaki 3 caminin ardından, bugün 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camii’nin hizmete açıldığını duyuran Erdoğan, Balıkesir, Yalova ve İzmir’deki camilerin de canlı bağlantıyla açıldığını belirtti.

AÇILIŞ DUALAR EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Camilerin açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Kurmay subayların mezuniyet töreni öncesi bu anlamlı açılışları yapmak istediklerini belirten Erdoğan, "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi inşallah ibadete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Hava Harp Okullarında tamamlanan 3 caminin hizmete alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camiimizin açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

"9 YENİ CAMİMİZİ PEYGAMBER OCAĞINA KAZANDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta gerçekleştirdiği konuşmadan dikkat çeken satır başları ise şöyle:

"Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin, Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız.

Aynı şekilde İzmir Kara Harp Okulu Atat Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe yerleşkesinde inşa edilen iki yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız.

Böylece söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz.

"CAMİLERİMİZ SELÇUKLU ZERAFETİ TAŞIYOR"

Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafeti ile birbirinden seçkin mimari unsurları ihtiva ediyor. Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza, proje aşamasından inşaat ve peyzaj sürecine camilerimizin yapımında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"RABBİM BİZİ EZANSIZ BIRAKMASIN"

Sayın Rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım, milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum.

Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum.

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN CAMİLER

İstanbul Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camii

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Camii

Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Camii

İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Camii

İzmir Kara Harp Okulu Atat Bölge Birlik Komutanlığı Camii

İzmir Kara Harp Okulu Atat Bölge Birlik Komutanlığı Maltepe yerleşkesi Cami