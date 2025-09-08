Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe 86 milyona hizmet edecektir

Ankara'da siyasetin gündemi yoğun...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programında söylenen "Çelik Kubbe milleti mi yandaşı mı koruyacak?" sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ekranları başında, radyo kanallarında ve sosyal medya platformlarında şu anda bizleri takip eden vatandaşlarıma buradan saygılarımı sunuyorum.



Konuşmamın başında bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

"ÇELİK KUBBE İLE HAVA SAVUNMASINDA FARKLI LİGİN OYUNCUSU OLDUK"

Savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe sistemlerini ordumuzun envanterine kazandırdık. 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Oğul Bey Teknoloji üssümüzün temelini attık.



Sistemler sistemi olan Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz. Ülkemize karşı husumet besleyenlerde endişe vermesini anlıyoruz.

"KAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR RUH HALİ"

Ama burada asıl tuhaf olan ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığıdır. 'Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı ülkemizin güvenliği konusunda kaygı duyulması gereken bir ruh halidir.



Sorunlu bir yaklaşımdır. Çünkü tabancacısından tüfeğine, İHA'sından füzesine, uçağından radarına kadar her bir savunma ürününün amacını 86 milyonu en üst düzeyde korumaktır. Çelik Kubbe 86 milyona hizmet edecektir.

"EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İLAN ETTİK"

Önemli konu başlıklarının müteala ettiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Yüksek öğretim, ekonomi, sosyal hizmetler ve dış politika başta olmak üzere geniş bir yelpazede yaptığımız değerlendirmelerin ve aldığımız kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantının mahiyetine geçmeden evvel Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son kabine toplantımızdan bu yana yurt içinde ve yurt dışında neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum.



Aziz milletim basınımızın kıymetli mensupları 25-30 Ağustos tarihleri arasında idrak ettiğimiz zafer haftamızı önemine uygun şekilde bu senede dolu dolu geçirdik. Ahlat ve Malazgirt'teki törenlerde milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. 27 Ağustos'ta iki önemli programımız vardı. Önce bu sene 50. yaşını kutlayan Türk savunma sanayinin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik.

"ÖZEL'İN SİNOP ÇIKIŞI BAŞKA BİR BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ"

Ana muhalefet partisinin genel başkanının Sinop'ta savunma sanayi ile ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi bir başka basiretsizlik örneğidir. Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Ciddiyetsizliği bakar mısınız. Doğru desen doğru değil, komik desen komik değil. Biraz araştırsa söylediklerinin absürtlüğünü görecek.



Balıklar ve turistler füze döneminden rahatsız oluyormuş. Bu zatın nasıl bir cehalet girdabında debelendiğini göstermek istiyorum. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1., dünyada 17'inciyiz. Su ürünleri ihracatımız 2002-2024 döneminde 10 katına değer olarak 20 katına çıktı.



2002 yılında 27 bin ton olan ihracatımız 2024 yılında 313 bin tona, parasal değer bakımından 2 milyar dolara yükseldi. Sinop'ta da benzer bir başarı hikayesi söz konusu. Bu şehrimizde 4 yılda avcılık ve yetiştiricilik amaçlı üretim 35 bin tona ve 117 milyon dolara ulaştı.

"AKKUYU İLE ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Sinop'tan Rusya, Peru, Japonya, Almanya başta olmak üzere dünyanın 25 farklı ülkesine ihracat yapılıyor. Ülkemizde üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor. Ortada bu şahsın iddia ettiği gibi problemli tablo yok. Çevreci maskeli marjinal grupların nükleer enerjiye niye karşı çıktığını defalarca izah ettik. 2025 yılı itibariyle 31 ülkede 416 nükleer reaktör faal halde.



Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 62 reaktör inşa ediliyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, 2053 yılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak nükleer enerjiyi üretim porföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir. Akkuyu'nun devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız.

"BÖYLE SIĞ BİR ZİHNİYETİN ÜLKEMİZDE KATKISI OLAMAZ"

Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ne ülkeye ne millete ne de Sinoplu kardeşlerimize hiçbir faydası olmaz. 27 Ağustos'ta iştirak ettiğimiz 2. törenimiz subay ve astsubaylarımızın mezuniyetiydi. Mezuniyet diplomalarını olan 5 bin 11 subay ve astsubayımızın her birini tebrik ediyorum.



TEKNOFEST Mavi Vatan'da ülkemizin denizlerdeki gücüne bir kez daha gururla şahitlik ettik. Vatandaşlarımızın da TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanmasının caydırıcı unsurlarını görme imkanı oldu.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kimse görevini yapıyor diye kınanamaz. FETÖ ve DEAŞ gibi dinimizi istismar eden yapıların milletimize yaşattığı büyük acılar ortadır. Dinimizi özünden koparmaya çalışanların olduğu bir dönemde Diyanet camiamızın yükü son derece ağırdır. 6 Eylül Cumartesi günü 300 bininci deprem konutunu anahtarını teslim etmek ve 41 projemizin resmi açılışını yapmak üzere Malatya'nın misafiri olduk.



Bugüne kadar deprem bölgemiz için kullandığımız kaynakların toplamı 75 milyar doları geçiyor. Hedefimiz 403 bin bağımsız bölümü yılbaşına kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 41 projemizin Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"İZMİRLİYİ DOLANDIRAN ÇAPSIZLAR, MALATYA'YI ZİYARET ETSİN"