Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği...

İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölge ve dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor..

Bölgede barışın sağlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Katar Emiri ile görüştü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, görüşmede İran-İsrail arasındaki çatışmaları ele aldı.

Görüşmeye ilişkin detaylar İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile duyuruldu.

"NETANYAHU BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yayınladığı açıklama şöyle;

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.