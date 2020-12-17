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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin yakasını düzeltti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin yakasını düzeltti

    Erdoğan resmi törenle karşıladığı Irak Başbakanı Kazımi'nin selamlama öncesi kıyafetlerini düzeltmesine yardım etti.
    • AA
    • 17.12.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 14:52
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    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    Kazımi, Anıtkabir'e ziyarette bulunduktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınsan Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

    YAKASINI DÜZELTTİ

    Erdoğan, Kazimi'yi aracından inerken karşılarken, asker selamlamadan önce Irak Başbakanı'nın kıyafetlerini düzeltmesine yardımcı oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin yakasını düzeltti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi nin yakasını düzeltti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi nin yakasını düzeltti #2

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