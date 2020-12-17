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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin yakasını düzeltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin yakasını düzeltti
Erdoğan resmi törenle karşıladığı Irak Başbakanı Kazımi'nin selamlama öncesi kıyafetlerini düzeltmesine yardım etti.
- AA
- 17.12.2020 - 14:36
- Güncelleme : 17.12.2020 - 14:52
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Kazımi, Anıtkabir'e ziyarette bulunduktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınsan Beştepe'de resmi törenle karşılandı.
YAKASINI DÜZELTTİ
Erdoğan, Kazimi'yi aracından inerken karşılarken, asker selamlamadan önce Irak Başbakanı'nın kıyafetlerini düzeltmesine yardımcı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin yakasını düzeltti VİDEO