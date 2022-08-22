Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplandı.

20 günlük aranın ardından yapılacak toplantıda ana gündem maddeleri ekonomi ve dış politika oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"Ülkenize güvenin"

Kabine toplantısının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkenize ve parasına güvenin VİDEO







"Vatandaşımızı Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bizi en çok zorlayan konunun ekonomi olduğu bir gerçektir diyerek, "Ülkemizi yatırım istihdam üretim ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına da yanan bu programın anlaşılması biraz vakit aldı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye üstesinden peşinen gelmeyi başarmıştır"

Bugün itibariyle bütün dünyanın yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuştuğunu belirten Erdoğan, "Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstünden gelmeyi peşinen başarmıştır." açıklamasında bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamasından satır başları şöyle:

"Enflasyonu düşürecek tedbirleri alıyoruz"

"Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz.

Bugün yaşadığımız enflasyon maliyet odaklı enflasyondur. Bütçenin güçlü, üretimin dinamik, istihdamın yüksek olduğu bir ortamda üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur.

"O eski Türkiye artık geride kaldı''

Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Tıpkı güvenlik, enerji politikaları gibi ekonomi politikalarımızı da kendi ihtiyaçlarımıza göre belirleyeceğiz. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Bizim ekonomik politikamızla yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak, bunların hasılasıyla beraber devlet kazanacak, bütçe kazanacak.

Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.