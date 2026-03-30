Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.