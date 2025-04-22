Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile 25 anlaşmamız var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Baş başa yapılan görüşmeden sonra birlikte akşam yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, yemeğin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"PAKİSTAN İLE 25 ANLAŞMAMIZ VAR"

Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretin vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz.

"GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN YANI SIRA BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

"TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'A DESTEĞİMİZ BAKİDİR"