Karaman'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programında İstiklal Marşı, Arapça okundu

Türkiye'de her 12 Mart'ta olduğu gibi dün de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde birçok program düzenlendi.

O programlardan biri de Karaman’da Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

KARAMAN'DA MEHMET AKİF ANMASI

Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasını yad etmek ve İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünü idrak etmek amacıyla hazırlanan etkinlikte, öğrenciler tarafından Mehmet Akif’in şiirleri seslendirildi.

İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının okunduğu programda, dikkat çekici bir durum da yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI ARAPÇA OKUNDU

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın bir bölümünü Arapça seslendirdi.

Arapça İstiklal Marşı, tepkilere neden oldu.

ARAPÇA İSTİKLAL MARŞI'NA TEPKİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere tepki gösterenler, Karaman'ın 'Türkçe'nin başkenti' olarak kabul edildiğini ve yapılanın bu duruma yakışmadığını ifade etti.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu.