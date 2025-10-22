Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki kongre yeni iş birliklerine vesile olacaktır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda, kongrenin gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacağını dile getirdi.

"Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'nin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, mesajının başında programa katılan yerli ve yabancı tüm misafirleri, akademisyenleri ve iş dünyası temsilcilerini selamladı.

"RİZE, KARADENİZ'İN PARLAYAN YILDIZIDIR"

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Rize Valiliği, Belediyesi, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne teşekkürlerini sunan Erdoğan, "Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'mizde uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum." dedi.

KATILIMCILARA ŞÜKRANLARINI İLETTİ

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı organizasyonun ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Erdoğan, kongre ve zirveye katkılarından dolayı tüm katılımcılara şükranlarını iletti.

Erdoğan, 22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin tebliğ sunacağı kongrenin, gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacağına inandığını vurguladı.

"ZİRVE, PEK ÇOK ALANDA YENİ İŞ BİRLİKLERİNE VESİLE OLACAKTIR"

Zirvenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: