Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle telefonda görüştü: Terörü sindirdik

Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleniliyor.

Bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine mektup göndermesinin ardından telefon açarak da görüş alışverişinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Ahmet Ünver'in ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde

MERSİN'DEKİ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET

Mersin’e gelen MKYK Üyesi Fatima Yurduseven ve AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı, Şehit Astsubay Ahmet Ünver’in Arkum Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında şehit Astsubay Ahmet Ünver’in annesi Meryem Ünver, babası Durmuş Ünver, kardeşi Mahmut Ünver hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ziyarette, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven, samimi sohbet sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Ünver ailesinin görüşmesini sağladı.

“TERÖRÜ ZATEN SİNDİRDİK”

İlk olarak Şehit Astsubay Ahmet Ünver’in annesi Meryem Ünver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı daha sonra annenin ardından baba Durmuş Ünver ile görüştü.

"TERÖRÜ SİNDİRDİK"

Görüşmede baba Durmuş Ünver'in, "Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörü zaten sindirdik. Yaptık, yaptırdık” demesi üzerine anne Meryem Ünver, “İnşallah kökten bitirirsiniz. Allah sizden razı olsun.” dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah sizden de razı olsun” derken baba Durmuş Ünver, herkesin onun için dua ettiğini söyledi.

Meryem Ünver, “Sen yıkılmazsın. Allah sağlıklı sıhhatli ömür sahip etsin. İnşallah sen daha çok kalırsın.” derken baba Durmuş Ünver, “Ecevit geldi, mazot kuyruğunda bekledik. Ömrümüz bitti.” dedi.

KUYRUKLAR DÖNEMİ GERİDE KALDI

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ah ah, ne kadar doğru söylüyorsun. Mazot kuyruğu mu ararsın, şeker kuyruğu mu ararsın, un kuyruğumu ararsın. Onların döneminde ne ararsan var.” ifadesini kullandı.

SAĞLIKTA DEVRİM

Konuşmanın devamında baba Durmuş Ünver, sağlıkta yaşanan devrime de dikkat çekerek, “Geçen gün hastaneye gittim. Kontrollerim bittikten sonra ödeme yapmak istedim. 'Senin paranın devlet ödedi' dediklerinde ellimi kolumu sallaya sallaya çıktım geldim. Cumhurbaşkanım Allah razı olsun” dedi.