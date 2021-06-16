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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı

    Bakü'de olan ve kaldığı otelden çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Azerbaycan'a gelen taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 14:52
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

    BALKONDAN TARAFTARA SELAM GÖNDERDİ

    Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı #4

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