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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk taraftarı selamladı

Bakü'de olan ve kaldığı otelden çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Azerbaycan'a gelen taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı.