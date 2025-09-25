Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı toplantı kritik bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarını Ensonhaber de yakından takip etti.

Ensonhaber yazarı Adem Metan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'tan Washington'a hareket eden uçağını görüntüledi.

GÖRÜŞMEDE MASADA NELER OLACAK

Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.

Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak.

Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde.

İki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek.

O konulardan ilki Filistin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede...

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.

"TRUMP İLE TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorusuna, "Güzel oldu, güzel geçti. Washington'a geçeceğiz. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump ile inşallah teferruatlı bir görüşmemiz olacak" şeklinde yanıt vermişti.

Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" ifadelerini kullanmıştı.