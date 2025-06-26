Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler

CHP'de mutlak butlan kavgası, gündemden düşmüyor..

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları sonrası açılan davanın görüleceği 30 Haziran öncesinde ortalık giderek karışıyor.

Mahkemeden olası "Mutlak butlan" çıkması ihtimali üzerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönecek olması, Özgür Özel ve ekibinde endişe yaratırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'YE SERT SÖZLER

İstanbul Güngören'de bin 930 konut ve iş yerinin anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZE RANTSAL DÖNÜŞÜM YAFTASI VURDULAR"

CHP'nin hala ders çıkarmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kentsel dönüşüm projelerimize rantsal dönüşüm yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. Burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar. Kendileri hiçbir adım atmadıkları gibi malum Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.



Hatırlayın aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arefesinde İstanbul'u korumak görevimizi hedef almıştı. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıkmışlardı.



Peki sonuçta ne oldu? 53 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır bir ekonomik faturayla karşılaştık. Sadece yakınlarını kaybedenlerin değil milletçe hepimizin yüreği yandı.

"GÜNDEMLERİNDE RANT VAR, MUTLAK BUTLAN VAR AMA HİZMET YOK"