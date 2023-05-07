Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp meydanı bırakmaz Partisinin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez" dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçilirken, dün Millet İttifakı'nın Maltepe'de düzenlediği mitingin arından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbullularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi', Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığın dikkat çektiği alanda 1 milyon 700 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Son 1 hafta mesajı verdi

Coşkulu vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir hafta kapı kapı gezeceğiz diyerek partililere seçim mesajı verdi.

İstanbul'un belediye başkanlığından itibaren her daim yanında olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi.

Muhalefete sert çıkıştı

Gezi Parkı olaylarında 'zulüm 1453'te başladı' yazısı yazıp Dolmabahçe Camisi'nde bira içenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkıştı.

"Bay bay Kemal hiçbir şey seni iflah etmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp meydanı bırakmaz." dedi.

"Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: