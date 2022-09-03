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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: İzmir'i unutma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: İzmir'i unutma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." dedi.
- Haber Merkezi
- 03.09.2022 - 15:25
- Güncelleme : 03.09.2022 - 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'a net mesaj verdi.
Yunanistan İzmir'i unutma
Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur diye Erdoğan, "Yunanistan'a tek bir mesajımız var, İzmir'i unutma." diyerek Yunanistan'a sert bir mesaj verdi.
"Bir gece ansızın gelebiliriz"
Erdoğan, "Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Bedeli ağır olur
Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.
Burada partisinin teşkilatına seslenecek olan Erdoğan, gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak.