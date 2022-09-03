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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: İzmir'i unutma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: İzmir'i unutma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." dedi.