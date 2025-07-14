Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Kars Kalesi bayraklarla donatıldı

Türkiye, tarihi günlerden geçiyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı yankı bulmaya devam ediyor.
KARS BAYRAKLARLA SÜSLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Kars Valiliği ve Belediye Başkanlığı harekete geçerek Kars Kalesi, kamu kurumlarının binaları ve caddeler bayraklarla süslendi.
VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Kars genelinde oluşturulan görsel atmosfer, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.