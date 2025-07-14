Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Kars Kalesi bayraklarla donatıldı "Terörsüz Türkiye" projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da karşılık buldu. Kentte başta tarihi Kars Kalesi olmak üzere her yer ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.