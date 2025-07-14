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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Kars Kalesi bayraklarla donatıldı

"Terörsüz Türkiye" projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da karşılık buldu. Kentte başta tarihi Kars Kalesi olmak üzere her yer ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

İHA İHA
14.07.2025 13:30

Türkiye, tarihi günlerden geçiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı yankı bulmaya devam ediyor.

KARS BAYRAKLARLA SÜSLENDİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Kars Valiliği ve Belediye Başkanlığı harekete geçerek Kars Kalesi, kamu kurumlarının binaları ve caddeler bayraklarla süslendi.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI 

Kars genelinde oluşturulan görsel atmosfer, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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