Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığı doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmazlığa değindi.

"RUSYA-UKRAYNA ANLAŞMAZLIĞI BİZİ ÜZDÜ"

"Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri doğru bulmuyorum, zira bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de her iki tarafla münasebeti olan ülke olarak üzmektedir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEMENNİMİZ PUTİN İLE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK"

"Temennimiz o ki, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek. Önümüzündeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var, tabii bu arada Putin ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bölgede istiyoruz ki, barış egemen olsun bunun dışında farklı gelişmeler gerçekleşmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"İki ülke arasındaki ticaret hacimini ilk etapta 100 miliyon dolara, önümüzdeki 5 yıl içinde de rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. El Salvador'un kalkınmasına desteğimiz sürecektir. Sağlıktan eğitime, tarıma kadar destek vermeye devam edeceğiz.

San Salvador’a büyükelçilik açılması talimatını verdim. Büyükelçiliğimiz açılışı vesilesiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador’a gerçekleştireceğiz."

