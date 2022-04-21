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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e tepkisi Filistinlileri memnun etti

    Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere zulmü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle olaylar yatıştı, Filistinliler ise Erdoğan'a şükranlarını sundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:14
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e tepkisi Filistinlileri memnun etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yaptığı grup toplantısı konuşmasında gündemi değerlendirdi.

    Erdoğan'ın gündeminde, Ramazan ayı ile birlikte Kudüs ve Mescid-i Aksa'da İsrail güçlerinin Filistinli Müslümanlara başlayan şiddeti de vardı.

    Cumurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak kendisine bu konuda Türkiye'nin duruşunu aktardığını söyledi.

    "Filistin zulmüne göz yummayız"

    Erdoğan, "Bizim İsrail ile küresel siyasi, ekonomik parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Tüm dünya ile ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını ararken coğrafyamızın en önemli bu devletini görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı tutarlı bir ilişki kurmaktan geçtiği açıktır. Ancak bu demek değildir ki Kudüs'te ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara yıllardır süren işgallere göz yumacağız, rıza göstereceğiz.. Asla." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın İsrail e tepkisi Filistinlileri memnun etti #1

    Erdoğan'ın tepkisi Filistin'de sevinçle karşılandı

    Erdoğan'ın bu açıklamaları Filistin'de sevinçle karşılandı.

    Her Ramazan ayında orantısız şiddete maruz kalan mazlum Filistinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir destekçilerinin olmasından memnuniyet duydu.

    "İyi ki varsın Erdoğan"

    Konuya ilişkin bir paylaşım yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Filistinlileri ve dünyanın mazlum halklarını Türkiye'nin yalnızlığa terk etmediğine dikkat çekti.

    Özcan paylaşımında, "Ne Kudüs ne Şam'dan, ne Mekke ne Medine'den... Sancağımızın gölgesinin değdiği her yer, bize kilometrelerce uzaklıkta olsa dahi bizim vilayetimiz, vatandaşları ilanihaye kardeşlerimizdir. Zulme sessiz kalmaz, hiçbir kardeşimizi sahipsiz bırakmayız. İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerine yer verdi.

    Hakan Han Özcan kimdir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın İsrail e tepkisi Filistinlileri memnun etti #2


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