Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken CHP'li başkan sırtını döndü

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen 30 Ağustos töreninde CHP Kadıköy İlçe Başkanı'nın sırtını dönmesi, tepkilere neden oldu.

Türk milletinin dünya tarihine yazdığı büyük bir zafer olan 30 Ağustos Zaferi, ülkenin dört bir yanında kutlandı.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen törene, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in hareketi damga vurdu.

CHP'Lİ BAŞKANIN ERDOĞAN HAZIMSIZLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu anda CHP'li başkan alana sırtını döndü.

Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bir günde, CHP'li başkanın bu tavrı tepkileri de beraberinde getirdi.

AK PARTİ'DEN ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlikte ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günlere gölge düşürmekten vazgeçmeye, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Cumhurbaşkanımızdan yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum." denildi.

CHP'li başkanın hareketi, akıllara Çorum'da yaşanan gerginliği de getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selam vermek istediği bir kadın, "Sakın çocuğuma dokunma. Yürü, yürü!" diye bağırmıştı.

Bu hareket de günlerce tartışmalara neden olmuştu.

Çorumlu kadından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Çocuğuma dokunma