Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin stresini memleketinde atacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tempolu yaşanan seçim sürecinin stresini Rize’de atması bekleniyor. Erdoğan'ın yapımı devam eden Şehir Hastanesi, Lojistik merkez ve şehir merkezinde inşaatında sona gelinen kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulunacağı öğrenildi.

İHA

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, ilk turda olduğu gibi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84'te kaldı.

Dinlenmek için Rize'ye geçmesi bekleniyor

Yaklaşık 3 ayı aşan seçim serüvenini yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dinlenmek için baba ocağı Rize’ye gelmesi bekleniyor.

3 vekillikten birinin neden kaybedildiğini il yöneticileriyle görüşecek

Kurban Bayramı öncesi Rize'ye gelmesi beklenen Erdoğan’ın dinlenmek için geldiği Rize’de AK Partili yöneticiler ile birebir görüşme yapacağı ve baba ocağında 3 vekillikten birinin kaybedilmesinin nedenlerini il yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.

Projeleri yakından takip edecek

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret edeceği de tahmin edilen Erdoğan'ın ayrıca yapımı devam eden Şehir Hastanesi, Lojistik merkez ve şehir merkezinde inşaatında sona gelinen kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulunacağı öğrenildi.