Rize'de Cumhurbaşkanı konvoyunun geçişi sırasında kazayı önleyen polislere ödül

Rize'de polisler, görevini layıkıyla yerine getirdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen pazar günü öğleden sonra kentten ayrılışı sırasında olası bir faciayı, polis ekiplerinin dikkati önledi.

MİKSER SON ANDA FARK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergahtaki tünelde arıza yapan bir beton mikseri, güvenlik kameraları aracılığıyla fark edildi.

SANİYELER İÇİNDE HAREKETE GEÇTİLER

Kameralarda tünel içerisinde duran aracı gören polis ekipleri, saniyeler içinde harekete geçti.

ÖNLEM ALINDI

Tünele gelen Trafik Bölge Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Akif Karaduman ve Polis Memuru Fatih Öztürk, tünelde duba, fener ve araç üstü çakarla önlem aldı.

Ekiplerin trafiği tek şeride düşürmesinden bir dakika sonra Cumhurbaşkanı konvoyu, tünelden geçti.

POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, görev sırasında gösterdikleri dikkat ve özverili çalışmaları nedeniyle polis memurlarına başarı belgesi verildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Baydaş, görevleri başında sergiledikleri dikkat, sorumluluk ve hızlı müdahale anlayışının, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, emniyet personeline teşekkür etti.

"KONVOY BETON MİKSERİYLE KARŞI KARŞIYA GELECEKTİ"

Konvoyda yaşananları ve sonrasını anlatan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızı evinden uğurladık. Ben il sınırına kadar takip ettim. İyidere Tünellerini geçerken, 1-2 dakika önce tünel içerisinde bir beton mikseri arıza yapmış. Beton mikserini sağ şeride çekmişler. Trafik ekiplerimiz tünel içerisinde beton mikserinin bozulduğunu fark etmiş. Trafikteki arkadaşlara oraya ulaşmışlar. Mikserin önüne park edip, bütün ışıklarını yakmışlar, yetmemiş oradaki görevli arkadaş 100 metre öne gelip elinde fener ve telefon ışığıyla trafik akışını durdurup, tek şeride düşürmüşler. Ben birkaç araç peşi sıra gelirken ‘Eyvah çok büyük kazadan kurtulmuşuz’ dedim. İki personeli tespit edip onlara başarı belgesi yazdım. Çünkü çok önemli bir sorumluluk ve aidiyet gösterdiler. Bu görev ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Arkadaşlarımız olağanüstü dikkatle işlerini yaptılar. O arkadaşlarımız orada görevlerini dikkatle yapmasalar konvoy beton mikseriyle karşı karşıya gelecekti.