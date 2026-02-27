Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında yayımladığı bir mesajla andı ve rahmet diledi.
“HOCAMIZI EBEDİ ALEME İRTİHALİNİN 15'İNCİ YILINDA RAHMETLE YAD EDİYORUM”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)