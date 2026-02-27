Hakan Fidan Kayseri'de temaslarda bulundu

Stratejik temasların adresi bu kez Kayseri oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere şehre geldi.

VALİ ÇİÇEK'İ ZİYARET ETTİ

Kayseri Havaalanı'na iniş yapan Hakan Fidan, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Valiliği'nin şeref defterini imzalayan Bakan Fidan, burada bir süre Vali Çiçek ile görüştü.

ÇALIŞAMLAR HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunan Fidan'a Büyükkılıç tarafından belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ziyaretlerde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.