Zeynep Güneş'e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı

7 Şubat günü Mehmet Emin Korkmaz’ın yaptığı paylaşım, herkesin tepkisini çekti.

Korkmaz, Eskişehir’de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik hakaret dolu bir paylaşım yaptı.

Korkmaz'ın yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır.

Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almıştı.

TUTUKLANDI

Akabinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan mahkemeye sevk edilen İyi Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuyla alakalı hazırlanan iddianamede, 7 Şubat 2026 tarihinde X isimli sosyal medya platformunda Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapılan bir paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş’e yönelik hakaret içerikli ve kamuoyunda tepki çeken ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Yapılan açık kaynak araştırması ve teknik incelemeler sonucunda söz konusu paylaşımın Mehmet Emin Korkmaz kullanıcı adlı hesaptan yapıldığının tespit edildiği, hesabın Mehmet Emin Korkmaz’a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 8 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınan şüphelinin, aynı gün Eskişehir 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığı ve halen Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğu bildirildi.

DİJİTAL İNCELEME DETAYI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin el konulan cep telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, olay tarihinde dahili tarayıcı üzerinden ilgili sosyal medya hesabına giriş yapıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin ifadesinde, hesabının çalındığını ileri sürdüğü ancak bu yönde resmi bir başvuruda bulunmadığı da iddianamede aktarıldı.

Savcılık, mevcut teknik bulgular doğrultusunda savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İKİ AYRI SUÇTAN YARGILAMA TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin eyleminin, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında kamu görevlisine alenen hakaret ve TCK’nın 216 ve 218. maddeleri kapsamında alenen ve basın-yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını oluşturduğu kanaatine vardı. Hazırlanan iddianamede, sanığın söz konusu suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması, TCK 53. madde uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması ve gözaltı ile tutuklulukta geçen sürenin cezasından mahsup edilmesi talep edildi.

İddianamede ayrıca şüphelinin daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı, 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 22 Eylül 2023 tarihinde kesinleştiği bilgisine yer verildi. Denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlendiği iddiası nedeniyle ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasının talep edildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde dava, Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Olay, sosyal medyada ve ulusal basında geniş yankı uyandırmış, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.