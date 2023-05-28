Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi için milyonlarca vatandaş kararını verdi. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı.

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Milyonlar Türkiye'nin kaderini belirlemek adına bir kez daha sandığa gitti.

Tarihin en önemli seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 adet sandık kuruldu.

İlk turun ardından milyonlar, aynı heyecanla sandıklara akın etti.

Sandıklar kapandı

Sandıklar, sabah saat 08.00'da başlarken, saat 17.00'de ise sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık yarışı sonuçlanmış olacak.

Ardından sandık görevlileri tarafından zarflar torbalandı. Şimdi ise milyonları, sayım heyecanı sardı.

Gümrüklerde de oy verme işlemi sonlandı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi.

Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Türkiye'ye getirilen ve Ankara ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan yurt dışı oyları da tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Gözler seçim yasağında

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saçım yasağına ilişkin saat 17.00’ı işaret etmişti.

Gözler, yasaklara ilişkin gelecek açıklamaya çevrildi.

Seçim günü yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.