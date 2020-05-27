Cumhurbaşkanı'na küfür eden CHP'li hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu tweet’leri ortaya çıktı.

Hakaret ve küfür içeren tweet’ler tepki görünce, Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel harekete geçti ve Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İNAL: HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKSİN

Suç duyurusunu avukat Mustafa Doğan İnal aktardı. İnal, Twitter'daki şahsi hesabından bir paylaşım yaparak, şunları söyledi:

“Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir.

Bu iğrenç hakaretlerin sahibi CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na an itibariyle suç duyurusunda bulunulmuştur."



