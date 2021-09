ÇYDD'den zincirli kadın gösterisine ilişkin açıklama

Türk kadınının çağ dışı ve gerici olarak canlandırıldığı müsamereye ilişkin ÇYDD, olayın tamamen geleneksel mizansen olduğunu savundu.

Geçtiğimiz gün, Balıkesir Edermeit'te CHP'li Edremit Belediyesi'nin izniyle Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) gösterisi kamuoyunun gündemine oturdu.

Gösteride bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı.

Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi.

Türk kadınına hakaret içeren bu gösteri için Edremit Belediyesi, suçu ÇYDD'ye atarken, kurum da gösteriyi Edremit Belediyesi ile birlikte yaptığını söyledi.

GELENEKSEL MİZANSEN

Gelen tepkiler sonrası konuyla ilgili basın açıklaması da yayınlayan ÇYDD, sahnelenen gösterinin, geleneksel mizansen olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı;

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Edremit Belediyesi ve derneğimizin Edremit Şubesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde geleneksel olarak sergilenen bir mizansenin bazı basın organlarında amacından çok farklı şekilde işlenmesi nedeniyle bir açıklama yapmamız gerekmiştir.

İŞGALDEN KURTULUŞA GİDEN SÜRECİ ANLATTIK

Edremit ve bölgesi 797 gün Yunan işgalinde kalmış ve bu işgal döneminde çok büyük acılar yaşanmıştır. İşgal günleri Edremit halkının belleğinde karanlık günler olarak kalmıştır. İşgalden sonraki yıllarda yapılan kutlama törenlerinde işgal altındaki karanlık günlerden işgalden kurtuluşa giden süreç gösterilerle anlatılmış ve içlerinden bazıları gelenekselleşmiştir.

SİYAH ÇARŞAF KARA GÜNLERİ ANLATIYOR

Bu amaç doğrultusunda sergilenen gösteride yer alan kıyafet ve canlandırmalar, Edremit’in işgal altında karşı karşıya kaldığı zorlukları ve karşı güçleri temsil etmektedir. Siyah kıyafet kara günleri, zincirler işgal altında direnmeye çalışan bağımsızlık mücadelesini, beyaz kıyafet ise karşı güçlere karşı bağımsızlığa ulaşılan aydınlık günü temsil etmektedir.

MİZANSENİ FARKLI SUNMAK İSTEDİK

Burada, siyah kıyafetler içindeki kişinin Kuvayı Milliye birlikleri ve efeler tarafından kurtarılarak ellerinin çözüldüğü an da kesinlikle kadın kimliğine ya da kıyafet özgürlüğüne bir atıfta bulunmak söz konusu değildir. Her zaman din, ırk, dil ve cinsiyet özgürlüğüne saygı duyan derneğimiz, burada söz konusu olan mizansenin farklı mesajlarla sunulmasından ve gösterinin asıl amacı olan Edremit’in işgalden kurtuluşundan uzaklaştırmasından büyük üzüntü duymuştur. Kurtuluş Savaşı’nda her cephede kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden herkesin mücadele ettiği unutulmamalıdır.

SEMBOLİK ANLATIM

Konunun özünden koparılarak bu mizansende kullanılan sembolik anlatımın “halkın giyim tarzı üzerinden mesajlar içerdiği” iddiasının ve söyleminin, mevcut durumu iyice analiz etmeden ve iyi niyet gözetmeden oluşturulduğunu görmekteyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda yapılan ve bölge halkı tarafından gösteride kullanılan anlatım dilinin ve sembollerin oldukça iyi bilindiği etkinliklerin bazı basın organlarında toplumsal kutuplaşma aracı olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tür ulusal günler ulus olarak bir arada olmamız gereken günlerdir."

