DEM Parti: Abdullah Öcalan, Mazlum Abdi ile görüşsün

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana yaklaşık 1 yıldır süren çatışmasızlık hali sona erdi.

Halep'te yeniden silah sesleri hakim.

10 Mart 2025'te varılan mutabakata uymayan ve ne Türkiye ve ABD'nin uyarıları ne de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrılarına kulak asmayan PKK'nın Suriye uzantısı SDG entegrasyona bir türlü yanaşmadı.

SURİYE ORDUSUNDAN SDG'YE OPERASYON

Suriye hükümetinin verdiği entegrasyon süresinin dolmasıyla birlikte Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonlarda ordu güçleri, PKK/YPG hedeflerini tanklarla hedef aldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Çatışmaların daha da büyümeden sonlanması için Türkiye'den 'Suriye ordusu ile entegrasyon' çağrıları art arda gelirken bir açıklama da DEM Parti'den geldi.

DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan düzenlediği basın toplantısında Öcalan'ın SDG'ye çağrılarını hatırlattı.

ÖCALAN, MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞSÜN

Doğan şunları söyledi:

"Aylar önce bir çağrıda bulunduk. 'İmralı'nın kapılarını açın' dedik. Öcalan'ın görüşmek istediği bazı isimler var dedik.

Öcalan’ın Mazlum Abdi ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Şimdi bölgedeki önemli gelişmelerle ilgili Öcalan’ın önerileri var. Şimdi değilse ne zaman?

Açın yine yolu. Öcalan doğrudan temas kursun ve önerilerini doğrudan iletsin. Çatışmayla, savaşla, saldırıyla, kuşatmayla yol almak mümkün değil.

DEM Parti olarak bunu bu tarihsel kavşakta hatırlatmayı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz."