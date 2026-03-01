DEM Parti'den İran açıklaması: Tarafları diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırıyoruz

Orta Doğu'daki gerilim Türkiye'nin de gündeminde...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik öncü saldırısı bölgede tansiyonu en yüksek seviyeye çıkardı.

Saldırılarda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü açıklandı.

DEM Parti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

"BÖLGESEL ETKİLER KONUSUNDA TÜM TARAFLARI UYARIYORUZ"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıların sonuçlarının olası bölgesel etkileri konusunda tüm tarafları uyarıyoruz. Küresel ve bölgesel güçlerin, İran'da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır." ifadelerine yer verildi.

DİYALOG VE MÜZAKERE VURGUSU

İran halkının toplumsal barışa ve demokrasiye yönelik girişimlerinin arkasında durulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

İran'daki mevcut rejimin dışarıdan dizaynlarla değil, halkların ortak iradesiyle değişmesinin mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğiz.



Tüm tarafları İran halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini dikkate alarak saldırıları durdurmaya, diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırıyoruz.