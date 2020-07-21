Demet Akalın'ın Pınar Gültekin tweet'i

Vahşi cinayete ilişkin "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile" diye soran Demet Akalın, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmesi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkunç cinayetle ilgili soruşturma hızlı bir şekilde ilerledi ve katil Cemal Metin Avcı polis tarafından yakalandı.

Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin, Demet Akalın'dan farklı bir tweet geldi.

"O KADAR İRİ VE UZUN BİR KIZI..."

"O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya" diye tweet atan Demet Akalın, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.

SANA GÖRE SORUN BETON DÖKÜLMESİ Mİ

Bir kullanıcının "Sana göre sorun uzun, iri olması ve beton dökülmesi mi? Sence daha kolay yolları mı tercih etmeliydi canavar?" diye sorması üzerine bir tweet daha atan Akalın, "İfadesinde kıskançlık krizine girdim diyor. Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir. Ona istinaden yazıyorum." dedi.