Denizli'de nine ile iki torunu mahalleliyi sahura birlikte kaldırıyor Çameli ilçesine bağlı Kinikyeri Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akan, 5 yıldır iki torunu ile her Ramazan'da davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

İHA

Ramazan ayının gelmesiyle davulcuların da bayrama kadar devam eden sahur mesaileri sürüyor.

Özellikle çalar saat ya da alarm sesiyle uyanmayan vatandaşlar, davulcuların mani söyleşileriyle gözlerini açıyor.

Manilerle, değişik ritimlerle ahaliyi sahura kaldıran davulculardan bir tanesi de Çameli ilçesine bağlı Kinikyeri Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Akan oldu.

"İki torunuyla her gece sokağa çıkıyor"

5 yıldır her Ramazan ayında davulunu omzuna asan Akan, günümüzde pek çok teknolojik alet olmasına rağmen geleneği, geleceğe taşımak adına 11 yaşındaki Muharrem ve Meryem Çiftçi isimli iki torunuyla her gece sokağa çıkıyor.

İki torunuyla birlikte çaldığı davulla bölge sakinlerini sahura uyandıran Akan, yaklaşık 1 buçuk saat süren mesaisi sonrası evine dönüp, ailesiyle sahur sofrasına oturuyor.

"Benim babam davulcu ve biz de aile geleneği olmuş durumda"

Davulculuğun aile mesleği haline geldiğini belirten Fatma Akan şu şekilde konuştu: