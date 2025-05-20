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Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili vurdu...

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

2 YILDA 250 BİN DEPREM KONUTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan isimlerin başında geliyor.

11 ilde yaraların sarılması için titizlikle çalışan Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde 250 bininci deprem konutunu teslim etti.

2025 yılının sonundaki hedef ise 453 bin.

Böylesine büyük bir depremin ardından sadece 2 yıl içerisinde 250 bin deprem konutunun yapılarak depremzedelere teslim edilmesi bölge insanının yüzünü güldürüyor.

DEPREMZEDE AİLENİN EVİNE KONUK OLDU

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Hatay Dikmece’de inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu.

9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum’a teşekkür etti.

"İSTİYORUZ Kİ HERKESİN YÜZÜ SİZİN GİBİ GÜLSÜN"

Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik. Ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi.

"BU DEVLET BAŞIMIZDA OLDUKÇA GÜLER"

Çakıcı’nın oğlu Beyazıt Çakıcı ise "Allah razı olsun. Bu devlet başımızda oldukça güler" yanıtını verdi.

Bakan Kurum’un sohbet sırasında Cuma Refik Çakıcı’ya 9 çocuğunun isimlerini tek tek sorması ziyarete katılanları gülümsetti.