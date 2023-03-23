Deprem bölgesinde Ramazan! Elazığ'da davulcular olmayacak

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

11 ili etkileyen depremlerde yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yaşanan depremlerin ardından 11 ayın sultanı Ramazan heyecanı bu sene buruk yaşanıyor.

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, bu yıl sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırma görevini buruk olarak yerine getiriyor.

Her sene vatandaşları coşkulu manileriyle sahura uyandıran Ramazan davulcuları bu sene Elazığ'da olmayacak.

Elazığ’da, Muhtarlar Dayanışma Derneği tarafından, yaşamını yitirenler nedeniyle bu yıl Ramazan ayı boyunca davul ve klarnet çalınmama kararı alındı.

Dernek Başkanı Murat Gülbasan, alınan kararla sahur eğlence programlarının da düzenlenmeyeceğini belirterek şöyle dedi:

Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı dernek olarak bir karar aldık. Bu yıl geleneğimiz olan ramazan davulunun çalınmaması için bir karar aldık. Hiçbir mahallede sahur eğlence programları düzenlenmeyecek.



Duyarlı davrandıklarından dolayı bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü vefat eden insanlarımız var, bizim bu saatten sonra böyle bir uygulama yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz.



Bütün Elazığ halkının bilmesi lazım, bu ramazan ayında kesinlikle davul çalınmayacak.